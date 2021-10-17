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MEVLİD KANDİLİ'NİZ MÜBAREK OLSUN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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MEVLİD KANDİLİ'NİZ MÜBAREK OLSUN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

MEVLİD KANDİLİ'NİZ MÜBAREK OLSUN Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'in dünyaya geldiği bu gece olan Mevlid Kandili'ni kutluyoruz.

MEVLİD KANDİLİ'NİZ MÜBAREK OLSUN Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'in dünyaya geldiği bu gece olan Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Milyonlarca duanın gökyüzüne yükseleceği Mevlid Kandili'nin ülkemiz ve İslam dünyasında barış ve kardeşliği pekiştirmesi dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

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Haber: MEVLİD KANDİLİ'NİZ MÜBAREK OLSUN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Haberler
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