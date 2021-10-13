Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? - Haberler
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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili 17 Ekim'de idrak edilecek. Bugün nasıl dua edileceği ve ne gibi ibadetlerin yapılacağını merak eden vatandaşlarımız için haberimizde Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusuna yer verdik. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama ile yanıt buldu. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Sayılı günler sonra İslam alemi Mevlid Kandili'ni karşılayacak. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? İşte detaylar haberimizde...

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Diyanet'in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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Haber: Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? - Haberler
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