Mevlid Kandili ne zaman 2021 Diyanet? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet Mevlid Kandili önemi ne?

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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021 DİYANET?

Bu yıl Mevlid Kandili tarihi 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet'in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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