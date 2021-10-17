Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu? - Haberler
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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu?

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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu?

Müslümanlar için önemli gün ve gecelerden olan Kandiller, ibadet edilerek ve kandilleşerek geçirilir. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu?

Kandil günleri Müslümanlar tarafından büyük önem taşımaktadır. Mevlid Kandilinde Müslümanlar, Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Müslümanlar için önemli gün ve gecelerden olan Kandiller, ibadet edilerek ve kandilleşerek geçirilir. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Fakat kandil günü veyahut kandilden sonraki gün oruç tutmakta bir mahzur yoktur.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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Haber: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutmak sevap mı? Kandillerde oruç tutulur mu? - Haberler
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