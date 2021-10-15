Mevlid Kandili'nde oruç tutmak uygun mu değil mi, mekruh mu, caiz mi? Alimlerin fetvası nedir? Mevlid Kandili bayram günü olarak mı değerlendiriliyor?

Mevlid kandili oruç tutmak sevap mı? Mevlid kandili oruç tutulabilir mi? Mevlid kandili oruç tutmanın hükmü nedir? Mevlid kandili oruç tutulması tavsiye edildi mi? Mevlid kandili oruç tutulur mu, ne zaman, hangi gün? Mevlid kandili oruç tutmak sevap mı? Mevlid kandili oruç tutmak mekruh mu, caiz değil mi?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılındaki Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK UYGUN MU, MEKRUH MU, CAİZ Mİ?

Mevlid-i Şerîf'te ulemâ ve alimler oruç tutmayı uygun görmemiştir . Mevlid bayram olduğundan Ulema Mevlid'de orucu münasip görmemiştir. Mevlid gecesinde ve gününde sevinmek lazımdır. Bundan dolayı Mevlid günü ve bir önceki gün yani karşılama günü oruç tutulmamaktadır. Yani 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazartesi günleri oruç tutulmamaktadır. Fakat Pazartesi ve Perşembe oruçlarını sürekli tutanlar varsa bu durumda Pazartesi gününü hiç kaçırmadığı için, sünnet olduğu için o günü oruçlu geçirebilir. Ama normalde Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutmayıp da Mevlid Kandili günü diye bugünlerde oruç tutmak uygun değildir. Ulema, Evliya yemek içmek, insanlara ikram etmek, hediyeleşmek vb. gibi durumları bayram havasına girmeyi uygun ve münasip saymışlardır.

Kısacası Mevlid Kandili bayram niteliğinde olduğu için aynı Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutulmadığından dolayı Mevlid kandili gününde de oruç tutulmamaktadır. Yani 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazartesi günleri Mevlid kandili bayram sayıldığı için oruç tutmak uygun görülmemiştir .

Allah (c.c.) kılacağınız namazları, yapacağınız ibadetleri ve duaları kabul eylesin... Selam ve dua ile... Saygılar ve sevgiler...

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