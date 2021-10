Mevlid-i Nebi Haftasının teması:

Mevlid-i Nebi Haftası temasını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu sene Mevlid-i Nebi Haftamızın konusu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Peygamber Efendimizin doğumunun yani mevlid-i şerifinin seneyi devriyesi vesilesiyle mevlid-i nebi haftamızı idrak edeceğiz. 17 Ekim Pazar gününden itibaren ülkemizin her yerinde, yurt dışında millet varlığımızın olduğu her noktada, Efendimiz aleyhissalatüvesselamı anacağız, onun insanlığa kazandırdığı tüm değerleri yeniden hatırlayıp insanlara Müslümanlara yeniden hatırlatmaya gayret edeceğiz. " dedi.

"Vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız"

Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin amacını açıklayarak şunları söyledi:

"Amacımız; Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmak, daha da canlandırmaktır. Onun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmak, merkezine oturtmak olacaktır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için güzel bir örnek vardır. " Rabbimiz, işte bu ilahi fermanıyla onu her alanda en güzel örneğimiz ve rehberimiz ilan etmektedir. Amacımız Rabbimizin bu ilanını duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, anlamayan kalplere ulaştırmak olacaktır. "

Başkanlık olarak her sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda pek çok etkinlik yaptıklarını, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu etraflıca ele aldıklarını ifade ederek, "Bu bağlamda bu sene Mevlid-i Nebi Haftamızın konusu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız. " diye konuştu.

"Vefa, her şeyden önce Yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir"

İnsanın bir değerler sistemine sahip olmasının onu yeryüzünde önemli ve varlık aleminde üstün kılan yönü olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, " Bu değerlerin en önemlilerinden biri de hepinizin bildiği gibi "vefa"dır. Vefa, her şeyden önce Yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbet ve marifetle O'na yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla bütünleşen bir haslettir. İnsanın, Rabbine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine, varlık alemine karşı bir vefa borcu vardır. Hakikate sadakat da adalete riayet de vefanın gereğidir. " İfadelerini kullandı.

"Vefanın en güzel örnekleri, Peygamberimizin hayatında görülmektedir"

Başkan Erbaş, vefa kavramının Kur'an-ı Kerim'de önemle üzerinde durulan ahlaki bir erdem olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz, (s. a. s) vefanın imandan olduğunu, vefasızlığın ise münafıklık alameti olduğunu ifade buyurmaktadır. Elbette vefanın zirvesi, en büyük örneği her konuda olduğu gibi yine Peygamber Efendimizdir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir. Zira zaman, mekan, teknoloji ne kadar değişirse değişsin insanlığın gerçek ölçüsü olan değerler hiçbir zaman değişmeyecektir. Vahyin nuruyla insanlığı nurlandıran, veladetiyle, doğumuyla canlı ve cansız her şeye ab-ı hayat olan, kurak çölleri mübarek ayak izleriyle bahtiyar kılan ve çölleşen gönülleri tebliğiyle ebedi bir baharla buluşturan, O'nun vefa dolu hayatı ve tüm insanlığa rehberliğidir. İman nazarıyla ve hakikat şuuruyla O'nun tertemiz hayatına bakan her mümin, insanın kendine, Rabbi'ne ve bütün yaratılmışlara karşı ne denli vefalı olabileceğinin sayısız örnekleriyle karşılaşacaktır. Usve-i Hasene, yani en güzel örnek olması hasebiyle, vefanın da mükemmel manada en güzel örnekleri, O Yüce Peygamberimizin hayatında görülmektedir. "Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. " buyuran Sevgili Peygamberimiz, (s. a. s) hayatının her yönüyle, tebliği, temsiliyle bir vefa abidesidir. "

"Vefa olmazsa insani ilişkiler zedelenir"

Başkan Erbaş, bir toplumda vefasızlık baş gösterirse o toplumda güven duygusunun sarsılacağına dikkat çekerek, "Vefa olmazsa insani ilişkiler zedelenir, dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur ortadan kalkar. Günümüzde maalesef ahlaki değerler ciddi bir şekilde yara almış, adeta hayatın dışına itilmiştir. Ahlak ve medeniyet krizinin yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da maalesef bu durumdan nasibini almıştır. En başta da vefasızlık, Yüce Yaratıcı'ya karşı ibadetlerin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Cenab-ı Hakka karşı vefasızlık yaygınlaşınca, yalnızlığa terk edilen anne-babaların, çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. " değerlendirmesinde bulundu.

"Vefa sözleşmemizi yenilemeye ihtiyacımız var"

"Bugün Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye ihtiyacımız var. " diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

'"Sizler, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz", Rabbimiz öyle buyuruyor. Bu iltifa mazhar olan Müslümanlar olarak, Hz. Peygamberin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmek mecburiyetimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her mensubu, önce Rabbimiz'e sonra da Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle yüce ahlakını yeniden anlamaya gayret ettiğimiz Peygamberimiz'e vefa duygusuyla, canlı-cansız bütün varlığa hizmet etmeyi şiar edinmiştir. Dünyanın en ücra köşelerinde, yüzünü güldürdüğümüz bir çocuğa karşı vefa duygumuz vardır. Hastanelerde, cezaevlerinde, huzurevlerinde, öğrenci yurtlarında, ülkemizde ve sınır ötesinde hizmetlerimizi ulaştırdığımız, manevi destek çalışmalarıyla yanlarında olduğumuz her bir insana karşı vefamız vardır. İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz salgın sürecinde, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ismiyle yürüttüğümüz çalışmalarla, kapısını çaldığımız her bir vatandaşımıza, hayır dualarıyla huzur bulduğumuz insanımıza karşı tüm mensuplarımız olarak vefamız vardır. "

"Tek gayemiz, yalnız ve yalnız Allah'ın rızasına kavuşmaktır"

Başkan Erbaş, Yaptıkları ve yapmaya da devam edecekleri insana ve insanlığa hizmet seferberliğinde bir tek hedef ve gayelerinin olduğuna vurgu yaparak, '"Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin rabbine aittir. " ayetinin izinde dünyada ve ahirette bunu söyleyen Peygamberlerin de izinde yalnız ve yalnız Allah'ın rızasına kavuşmaktır. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? " sorusuna, "Evet -Ya Rabbi, şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin! -" diyerek Rabbimizle yaptığımız ahde, vefa göstermektir, insanlık olarak vazifemiz. ve bizler, bir bayrak yarışı gibi ömrümüz yettiğince bu vefayı temsil edecek, vakti geldiğinde de bu vefa bayrağını bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz inşallah. " diye konuştu.

Mevlid-i Nebi Haftası'nda yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi veren Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konusunda pek çok faaliyet yapacağız. 16 Ekim Cumartesi Günü, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda, muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Salgın tedbirlerine riayet ederek tüm camilerimizde, kuran kurslarımızda, okullarımızda öğrencilerimizin katılmış olduğu programlarla, haftamızı aşacak programlarla Mevlid-i Nebi'yi kutlamaya devam edeceğiz. Başta Peygamberimiz (s. a. s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin, salgın ve afetler sebebiyle ahirete göç edenlerin ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hatimler okuyacağız. 17 Ekim 2021 Pazar günü bu sene büyük bir sel felaketine maruz kalan Kastamonu şehrimizde Diyanet Televizyonumuzdan ve TRT1 kanalımızdan canlı yayınlanacak olan Mevlid Gecesi Programını icra edeceğiz. Yerel ve ulusal televizyon/radyo kanalları, sosyal medya araçları ve diğer dijital platformlarda etkinlikler yapacağız. ve yine çok önemsediğimiz ve artık Mevlid-i Nebi Sempozyumu olarak klasikleşen sempozyumumuzu, 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde dijital platformlar üzerinden uluslararası olarak gerçekleştireceğiz. Sempozyumumuzun konusu da, "Peygamberimiz ve Vefa" olacak. Bu vesileyle, milletimizin her ferdini Mevlid-i Nebi Programlarımıza katılmaya davet ediyorum. "

Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Doç. Dr. Selim Argun ve Prof. Dr. Huriye Martı ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri