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Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret…

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Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret…

Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Aydın YIĞMAN ve beraberindeki heyeti Valilik makamında kabul etti.

AYDIN (Habermetre) - Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Aydın YIĞMAN ve beraberindeki heyeti Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, İl Müftüsü YIĞMAN' dan Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilimizde düzenlenen etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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