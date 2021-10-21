Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret…
Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Aydın YIĞMAN ve beraberindeki heyeti Valilik makamında kabul etti.
AYDIN (Habermetre) - Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Vali BİLGİN' e Ziyaret…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Aydın YIĞMAN ve beraberindeki heyeti Valilik makamında kabul etti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, İl Müftüsü YIĞMAN' dan Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilimizde düzenlenen etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Vali BİLGİN, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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