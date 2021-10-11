MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Metruk sinema binasında yangın

ANTALYA - Antalya'da metruk sinema binasının çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 86 sokak üzerinde bulunan metruk sinema binasında saat 15.30 sıralarında çıktı. Binanın çatı kısmından dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede binanın çatı kısmına bimekan şahıslar tarafından atıldığı öğrenilen çöplerin yandığı tespit edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.