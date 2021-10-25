Metruk binanın yıkımında tozdan etkilenenler firmaya tepki gösterdi - Haberler
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Metruk binanın yıkımında tozdan etkilenenler firmaya tepki gösterdi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Metruk binanın yıkımında tozdan etkilenenler firmaya tepki gösterdi

Kırşehir'de, metruk binanın yıkımı sırasında tozdan etkilenenler, yıkımı yapan taşeron firmaya tepki gösterdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, metruk binanın yıkımı sırasında tozdan etkilenenler, yıkımı yapan taşeron firmaya tepki gösterdi.

Merkez Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada taşeron firma yıkım hazırlığı yaptı.

Kirişlerine yapılan müdahaleyle yola ve boş alana doğru yıkılan binadan toz bulutu yükseldi.

Bu sırada yol kenarındaki araçlara hafriyat atıkları sıçradı.

Yıkım sırasındaki olumsuzlukları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, yıkımın çevrede tedbir alınmadan ve uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini ileri sürerek, tepki gösterdi.

Taşeron firma çalışanı Mehmet Karadoğan, gazetecilere, kullanılamaz raporu verildiği için metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıkım öncesi çevre güvenliğini aldıklarını savunan Karadoğan, "Kalkan tozdan dolayı mahalleli şikayetçi olmuş. Hiçbir can kaybı yok. Mala zarar yok. Bir sıkıntımız yok. Tozdan, dumandan, sesten dolayı vatandaşlar sosyal medyadan tepki göstermiş. Yıkım kararımız ve ruhsatımız da var." diye konuştu.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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