Metruk Bina Komisyonu Toplantısı

Metruk Bina Komisyonu Toplantısıİlçemiz Kaymakamı Sayın İskender Yönden'in başkanlığında, ilgili/yetkili idari ve teknik kurum amirlerimizin de katılımlarıyla, "Metruk Bina ve Enkazların Tespiti, Onarımı ve Yıkım Çalışması Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi. 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat: 10. 30'da Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere kamu düzeni ve esenliğini korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan kirli görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla metruk bina ve enkazların tespit edilmesi ve yıkılması konusunda yürütülen çalışmalar istişare edildi. Yapılan değerlendirmede metruk bina ve enkaz yapıların tespit edilmesi ve yıkılması yönündeki çalışmalara dair bugüne kadar gerçekleştirilen işlem oranının; % 90 seviyesinde olduğu, geriye kalan kısmın ise resmi iş ve işlemlerinin devam ettiği mütalaa edildi. Söz konusu toplantıya; Kaymakamımız Sn. İskender Yönden'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dokuzoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J. Kıdemli Yüzbaşı Yusuf Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Gök ve diğer ilgili/yetkili idari ve teknik kurum amirleri katıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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