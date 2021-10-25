Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Metroloji günler önce uyarmıştı Kars'ta yoğun kar yağışıKARS Kars'ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.

KARS (İHA) - Metroloji günler önce uyarmıştı

Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS Kars'ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.

Kars - Digor, Iğdır karayolunda devam eden yoğun kar yağışı sürüyor.

Kısa sürede kısa sürede etrafı beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar yağışı devam ederken, yağış nedeniyle sürücüler ve kar yağışına yaylalarda yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.

.

Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı

Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı

Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı

Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title