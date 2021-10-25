Metroloji günler önce uyarmıştı... Yoğun kar yağışı başladı
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Metroloji günler önce uyarmıştı Kars'ta yoğun kar yağışıKARS Kars'ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.
KARS (İHA) - Metroloji günler önce uyarmıştı
Kars'ta yoğun kar yağışı
KARS Kars'ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.
Kars - Digor, Iğdır karayolunda devam eden yoğun kar yağışı sürüyor.
Kısa sürede kısa sürede etrafı beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar yağışı devam ederken, yağış nedeniyle sürücüler ve kar yağışına yaylalarda yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.
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