Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor - Haberler
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Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her gün binlerce yolcunun kullandığı metroda meydana gelen panel arızası mağduriyet oluşturdu.

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Her gün binlerce yolcunun kullandığı metroda meydana gelen panel arızası mağduriyet oluşturdu. Yolcular yanılıp yanlış duraklarda indi.

Yenikapı-Hacıosman hattındaki durak panelindeki arıza nedeniyle yolcuları yanıltıyor. Gelecek istasyonu gösteren ışıklı panelde oluşan arıza nedeniyle vatandaşlar inmek istedikleri durakta inemedi. Normalde Hacıosman istikametinde hareket eden aracın, durak panelinde aksi yönde hareket ettiği görüldü. Panelde varılan durağın 'Gayrettepe' olarak gösterildiği halde 4.Levent istasyonunda varıldığı bir yolcu kamerasına yansıdı. Yaşanan arızanın birkaç gündür devam ettiği ve yolcuların bu konuda şikayetçi oldukları gözlendi.

-İHA-

Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor

Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor

Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor

Metroda 'gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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