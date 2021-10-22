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Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

İstanbul'da metrobüslerde oluşan yoğunluk yolcuların kabusu oluyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da metrobüslerde oluşan yoğunluk yolcuların kabusu oluyor. Pandemi döneminde oluşan kalabalık endişe oluşturdu.

İstanbul'da metrobüsler gündemden düşmüyor. Dün akşam saat 18.00'daki metrobüs kuyruğu kameralara yansıdı. Yenibosna durağında metrobüse binmek isteyen yolcular yoğunluktan dolayı durağa girebilmek için büyük zorluk yaşadı. Yoğunluk nedeniyle metrobüs üst geçitinde metrelerce kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafe kurallarına uyulamadı. Vatandaşların metrobüse binme mücadelesi anbean kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde de metrobüsün yolda kalmasıyla yolcular, güzergah üzerinde yürümek zorunda kalmıştı. Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetmişti. - İSTANBUL

Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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