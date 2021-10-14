METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

METROBÜS duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Dilencilik yapan kişiler gözaltına alınırken, dilencilik yaptırıldıkları belirlenen çocuklar ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirilen bazı çocukların ekipleri görünce korkudan ağladıkları görüldü.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dilenci Zabıta Amirliği ve Trakya Zabıta Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu ile son durak olan TÜYAP durakları arasında dilencilere yönelik olarak operasyon yaptı. Duraklarda dilencilik yaptıkları belirlenen kişiler gözaltına alınarak, üzerlerindeki paralara el konuldu. Bu kişilere Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Dilencilik yaptıkları belirlenen çocuklar da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirildikleri belirlenen bazı çocukların ekipleri görünce korkup, ağladıkları kameraya yansıdı. Ekipler, çocuklara meyve suyu vererek sakinleştirmeye çalıştı.

BİR KİŞİ EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Metrobüs durağında gözaltına alınan bir kişi zabıta ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplere direnen kişi, küfür edip hakaretler yağdırırken, basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Ekipler zorluk çıkaran kişiyi güçlükle sakinleştirdi.