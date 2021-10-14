METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METROBÜS duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi.

METROBÜS duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Dilencilik yapan kişiler gözaltına alınırken, dilencilik yaptırıldıkları belirlenen çocuklar ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirilen bazı çocukların ekipleri görünce korkudan ağladıkları görüldü.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dilenci Zabıta Amirliği ve Trakya Zabıta Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu ile son durak olan TÜYAP durakları arasında dilencilere yönelik olarak operasyon yaptı. Duraklarda dilencilik yaptıkları belirlenen kişiler gözaltına alınarak, üzerlerindeki paralara el konuldu. Bu kişilere Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Dilencilik yaptıkları belirlenen çocuklar da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirildikleri belirlenen bazı çocukların ekipleri görünce korkup, ağladıkları kameraya yansıdı. Ekipler, çocuklara meyve suyu vererek sakinleştirmeye çalıştı.

BİR KİŞİ EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Metrobüs durağında gözaltına alınan bir kişi zabıta ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplere direnen kişi, küfür edip hakaretler yağdırırken, basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Ekipler zorluk çıkaran kişiyi güçlükle sakinleştirdi.

METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Caner Erkin Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Fatih Terim Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:49:15. #1.11#