Metrobüs arızası nedeniyle Edirnekapı durağında araç kuyruğu oluştu - Haberler
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Metrobüs arızası nedeniyle Edirnekapı durağında araç kuyruğu oluştu

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Metrobüs arızası nedeniyle Edirnekapı durağında araç kuyruğu oluştu

Fatih Edirnekapı durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu araç kuyruğu oluştu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Edirnekapı durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Beylikdüzü-Sögütlüçeşme yönünde hareket eden metrobüs, Edirnekapı durağında arızalandı. Arkadan gelen diğer araçların beklemesiyle yolda uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

İşe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

Arızalı aracın kaldırılmasının ardından bir süre daha devam eden araç kuyruğu, normale döndü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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