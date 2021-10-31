Meteorolojik Uyarı 31.10.2021

DİYARBAKIR (Habermetre) - M E T E O R O L O J İ K UYARI

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Geçerlilik Periyodu

30. 10. 2021 06: 00-31. 10. 2021 10: 00

Beklenen Hadise: Sağanak Yağış

Beklendiği Yer:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 30. 10. 2021 Cumartesi günü güneydoğu kesimlerde görülecek sağanak yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve çevreleri ile Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 30. 10. 2021 06: 00-31. 10. 2021 10: 00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış Hafif Yağış 1-5 kg/m² Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Şiddetli Yağış 76-100 kg/m Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri

İLETİŞİM NUMARALARI

15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Tel: 0412 235 41 48 Faks: 0 412 234 32 62

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