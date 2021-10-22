Meteorolojik Uyarı 22.10.2021 - Haberler
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Meteorolojik Uyarı 22.10.2021

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Meteorolojik Uyarı 22.10.2021

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEUyarı Yapan MerkezMeteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı MerkeziGeçerlilik Periyodu22. 10. 2021 12: 00 - 26. 10. 2021 18: 00METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEBeklenen Meteorolojik Hadise Soğuk Hava Geliyor!

DİYARBAKIR (Habermetre) - METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

Geçerlilik Periyodu

22. 10. 2021 12: 00 - 26. 10. 2021 18: 00

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Beklenen Meteorolojik Hadise Soğuk Hava Geliyor!

Genel Durum

Bölgemizin 24. 10. 2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemizde Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İlgililerin ve vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM NUMARALARI:

15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Tel: 04 235 41 48 Faks: 0 412 234 32 62

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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