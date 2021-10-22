Meteorolojik Uyarı 22.10.2021
METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEUyarı Yapan MerkezMeteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı MerkeziGeçerlilik Periyodu22. 10. 2021 12: 00 - 26. 10. 2021 18: 00METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEBeklenen Meteorolojik Hadise Soğuk Hava Geliyor!
DİYARBAKIR (Habermetre) - METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi
Geçerlilik Periyodu
22. 10. 2021 12: 00 - 26. 10. 2021 18: 00
METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Beklenen Meteorolojik Hadise Soğuk Hava Geliyor!
Genel Durum
Bölgemizin 24. 10. 2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemizde Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
İlgililerin ve vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Tel: 04 235 41 48 Faks: 0 412 234 32 62