Meteorolojik Uyarı (2021-97)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece ilimizde yer yer zirai don olayı beklenmektedir. Ayrıca meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

Geçerlilik periyodu: 25/10/2021 00: 00 26/10/2021 09: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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