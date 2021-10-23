Meteorolojik Uyarı (2021-97) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojik Uyarı (2021-97)

Habermetre - Haberler | Toplum
Meteorolojik Uyarı (2021-97)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece ilimizde yer yer zirai don olayı beklenmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece ilimizde yer yer zirai don olayı beklenmektedir. Ayrıca meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.

Geçerlilik periyodu: 25/10/2021 00: 00 26/10/2021 09: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title