Meteorolojik Uyarı (2021-95) - Haberler
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Meteorolojik Uyarı (2021-95)

Habermetre - Haberler | Toplum
Meteorolojik Uyarı (2021-95)

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) ilimizin güney ilçeleri'nde (İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan) kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

İNEGÖL, BURSA (Habermetre) - Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Salı ) ilimizin güney ilçeleri'nde ( İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan) kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Rüzgar hızının 50-70 Km/Saat'e ulaşması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 12. 10. 2021 09: 00 - 12. 10. 2021 21: 00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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