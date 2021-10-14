METEOROLOJİK UYARI (2021/36)

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI (DENİZLERDE BODRUM-KAŞ ARASINDA FIRTINA BEKLENİYOR! )Başlama Zamanı : 15. 10. 2021 09: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 15. 10. 2021 23: 00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın ( Cuma ) sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) FIRTINA şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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