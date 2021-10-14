METEOROLOJİK UYARI (2021/36) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

METEOROLOJİK UYARI (2021/36)

Habermetre - Haberler | Toplum
METEOROLOJİK UYARI (2021/36)

METEOROLOJİK UYARI (DENİZLERDE BODRUM-KAŞ ARASINDA FIRTINA BEKLENİYOR!

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI (DENİZLERDE BODRUM-KAŞ ARASINDA FIRTINA BEKLENİYOR! )Başlama Zamanı : 15. 10. 2021 09: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 15. 10. 2021 23: 00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın ( Cuma ) sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) FIRTINA şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Edis Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Ali Koç Burak Elmas Serdar Aziz Sergio Perez Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: METEOROLOJİK UYARI (2021/36) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:56:42. #1.17#