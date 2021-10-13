METEOROLOJİK UYARI (2021/35)

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME (BÖLGEMİZİN BATI KESİMLERİ YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYOR! )Başlama Zamanı : 15/10/2021 00: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 16/10/2021 20: 00 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; 14/10/2021 Perşembe günü bölgemizin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği bekleniyor. Muğla çevrelerinde 15-16/10/2021 (Cuma-Cumartesi) günü beklenen yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 16/10/2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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