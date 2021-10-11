METEOROLOJİK UYARI (2021/34)

MUĞLA (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI (MUĞLA ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA VE RÜZGARA DİKKAT! )Başlama Zamanı : 12. 10. 2021 11: 00 TSİ Bitiş Zamanı : 12. 10. 2021 23: 59 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-65 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, Su Baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70km/sa) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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