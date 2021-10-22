METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME (Sıcaklıkların Hissedilir Derecede Düşeceği Tahmin Ediliyor)

AKSARAY (Habermetre) - Yapılan son değerlendirmelere göre: 24. 10. 2021 Pazar akşam saatlerden itibaren Bölgemizin ( Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak bölgemizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. 25. 10. 2021 Pazartesi günü Niğde çevrelerinde görülmesi beklenen yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

22. 10. 2021 12: 00 - 26. 10. 2021 18: 00

Meteoroloji 8. Bölge (Konya) Müdürlüğünden Duyurulmuştur.

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