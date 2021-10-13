Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarından itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

KIRKLARELİ (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarından itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın bölgenin batı kesimlerinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri) yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edildiği bildirildi. Yarın bölgenin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışların Trakya kesiminde ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ) cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazar günü, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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