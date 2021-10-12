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Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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