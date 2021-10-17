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Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için kuvvetli yağış uyarılarının ardında kentte dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla yağış sürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor

ZONGULDAK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için kuvvetli yağış uyarılarının ardında kentte dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla yağış sürüyor.

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde 17 Ekim Pazar sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşması beklenen yağışın metrekareye 20 ila 50 kg olarak düşmesi tahmin ediliyor. Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kentte dün akşamdan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağışa karşı tedbirsiz sokağa çıkan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Liman Caddesi'nde de rüzgarla birlikte dalga oluşurken balıkçılar hava koşullarının elverdiği ölçüde denize açılıyor.

Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji uyardı: Zonguldak için kuvvetli yağış bekleniyor
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