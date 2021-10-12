Meteoroloji Uyardı:

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) Kütahya il geneli, Bursa'nın güney ilçeleri (İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ), Bilecik'in güney ilçeleri (Bozüyük, Pazaryeri) ve Eskişehir'in batı ilçelerinde ( Seyitgazi, İnönü) rüzgar hızının 50-70 Km/Saat'e ulaşması beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı : 12. 10. 2021 09: 00 12. 10. 2021 21: 00

Oluşması Muhtemel Riskler: Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar - Ağaç veya direklerin devrilmesi

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