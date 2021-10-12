Meteoroloji Uyardı: "Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı!"
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) Kütahya il geneli, Bursa'nın güney ilçeleri (İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan), Bilecik'in güney ilçeleri (Bozüyük, Pazaryeri) ve Eskişehir'in batı ilçelerinde (Seyitgazi, İnönü) rüzgar hızının 50-70 Km/Saat'e ulaşması beklenmektedir.
ESKİŞEHİR (Habermetre) - Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) Kütahya il geneli, Bursa'nın güney ilçeleri (İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ), Bilecik'in güney ilçeleri (Bozüyük, Pazaryeri) ve Eskişehir'in batı ilçelerinde ( Seyitgazi, İnönü) rüzgar hızının 50-70 Km/Saat'e ulaşması beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı : 12. 10. 2021 09: 00 12. 10. 2021 21: 00
Oluşması Muhtemel Riskler: Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar - Ağaç veya direklerin devrilmesi
Habermetre - Son Dakika Haberleri