Marmara'nın batısında bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Marmara'nın batısında bugün kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Marmara'nın batısında bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Marmara'nın batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara'nın batısında bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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