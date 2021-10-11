Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğinin uyarısı yapıldı.

TEKİRDAĞ (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğinin uyarısı yapıldı.

İstanbul Bölge Tahmin Ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Süleymanpaşa, Saray, Kapaklı, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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Haber: Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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