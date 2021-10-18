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Meteolorojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Meteolorojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Van, Bitlis ve Muş'ta kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

BİTLİS (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabaha kadar Van, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağıştan dolayı söz konusu illerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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