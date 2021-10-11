Mesut Özil'in çıkaracağı coin nedir? Mesut Özil coinin adı nedir? - Haberler
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Mesut Özil'in çıkaracağı coin nedir? Mesut Özil coinin adı nedir?

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Mesut Özil'in çıkaracağı coin nedir? Mesut Özil coinin adı nedir?

Eski Arsenal yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe oyun kurucusu M10 markasını genişletirken kendi kripto para birimini piyasaya süreceğine dair detaylar ortaya çıktı. Peki, Mesut Özil'in çıkaracağı coin nedir? Mesut Özil coinin adı nedir?

Mesut Özil'in çıkaracağı coin nedir? Mesut Özil coinin adı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Ocak ayında Fenerbahçe için Emirates'ten ayrılan 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil, dijital bir para oluşturarak M10 markasını genişletmeyi hedeflediğine dair detaylar ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL'İN ÇIKARACAĞI COIN NEDİR?

Yabancı basında yer alan haberler e göre, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil bu hafta kendi kripto para birimini piyasaya sürecek.

Mesut Özil, kendi kripto para birimini piyasaya sürüyor ve bu yeni Twitter profil resmiyle heyecan verici haberler i gösteriyor. Dünya Kupası galibi Özil, geçen yıl giyim markasını piyasaya sürdü. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şimdi dünya çapında M10'u inşa etmeye devam ediyor ve Cumartesi günü 'heyecan verici şeyler yakında' diye bir tweetle ipucu bıraktı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MESUT ÖZİL'İN ÇIKARACAĞI COININ ADI

Mesut Özil'in çıkaracağı coinin adının M10 fan token olacağı iddia edildi.

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