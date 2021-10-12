MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde müzakereler başladı
Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde müzakereler başladı.
Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde müzakereler başladı.
Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında İstanbul'da yapılan ilk oturumda, 12 madde Türk Metal Sendikasının önerdiği şekliyle kabul edilip, tutanak altına alındı.
MESS heyetinin sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklifini Türk Metal Sendikası reddetti. Bunun üzerine teklif daha sonra görüşülmesi için ertelendi.
Taraflar, ikinci oturumun 26 Ekim'de İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.
Görüşmede, MESS'den Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bakan ve Genel Sekreter Fatih Ay, Türk Metal Sendikasından ise Genel Başkan Yardımcıları Uysal Altundağ, Halil Faki Erdal ile Genel Sekreter Taliphan Kıymaz yer aldı.
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