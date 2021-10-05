MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Haberler
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MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği meşrubat yüklü kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

ZONGULDAK (DHA) - BARTIN'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği meşrubat yüklü kamyonet yoldan çıkarak devrildi. Kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 11.30 sıralarında Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Metin Boz (51) yönetimindeki 34 BA 0293 plakalı meşrubat yüklü kamyonet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, trafik akışını sağlarken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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