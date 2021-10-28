Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Geleceğe el ver, geleceğe yön ver" sloganıyla yola çıkılan 'Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesin'in açılış programına katıldı.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesinin açılış etkinliği Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un yanı sıra, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana'nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Şensoy burada yaptığı konuşmasında meslek liselerinin, Türkiye ekonomisine de güç katmakta olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu alanda yaşanan bir diğer önemli gelişme de fikri mülkiyet alanında sağlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim veren Okullar bünyesinde kurmuş olduğumuz toplam 50 AR-GE merkezi sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler tasarlayarak o ürünlerin fikri mülkiyet kapsamında tescil alabilmektedir. Mesleki teknik eğitimde son 10 yılda tescili alınmış ürün sayısı 2,9 iken 2020 yılında 188 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini aldık. Yani 2,9'dan 188'e, yaklaşık 60 katlık bir artış sağlandı. Bu konudaki çabalarımız ve kararlılığımız her gün daha da artarak devam edecektir ve proje süresince edinmiş olduğumuz değerli birikim ve deneyimler bundan sonra atılacak adımlara, yürütülecek proje ve faaliyetlere ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır"

Bakan Yardımcısı Şensoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitim konusunda çok önemli halelere imza attığının altını çizerek, "Geçtiğimiz günlerde tamamlamış olduğumuz 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin en önemli özelliği, okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rol oynamış olmasıdır. Proje sayesinde seçilen okulların altyapısını güçlendirerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması hedeflenmiştir. Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Proje hakkında detaylar veren Bakan Yardımcısı Şensoy, ayrıca şunları kaydetti:

"Kısaca IPA olarak adlandırılan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın 2014-2020 dönemi kapsamında Bakanlığımız adına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve program otoritesi ve kontrat yöneticisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fon sağlayıcı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olan Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi, 1 Mart 2021 tarihinde başladı. Bu proje ile öğretmen ve idarecilerin eğitimine odaklanarak Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması, kalite güvence siteminin güçlendirilmesi, mesleki rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mesleki eğitim konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması gibi çalışmalar yürütülerek mesleki ve teknik eğitimin kalitesini bir adım daha öteye taşıma fırsatı bulmuş olacağız. Proje süresince eşit bir coğrafi dağılım gözetilerek seçilmiş olan 25 pilot ilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."