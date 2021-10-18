Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Toplantısı Gerçekleştirildi Yeni

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Toplantısı Şarköy Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Bülent EKER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, MEYOK Koordinatör Yardımcısı ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KANTAR, Marmaraereğlisi MYO Müdürü Doç. Dr. Veli SIRIM, Şarköy MYO Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN, Malkara MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY, Çerkezköy MYO Müdürü Doç. Dr. Erdinç UZUN ve MEYOK idari personelinin katıldığı toplantıda, meslek yüksekokullarının durumuna ilişkin konular ele alındı.

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