Meslek liselerinin ekonomiye katkısı 9 ayda 418 milyon 591 bin liraya ulaştı

ERZURUM (Habermetre) - Ülke genelinde adeta fabrika gibi üretim yapan meslek liseleri, ekonomiye de ciddi oranda katkı sağlıyor.

Aralarında Erzurum'un da bulunduğu meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

"Bakanlık çalışma yaptı"

Milli Eğitim Bakanlığı, adeta fabrika gibi çalışan meslek liselerinin ekonomiye katkısını içeren bir çalışma yaptı. Bakanlık, yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artarak, 418 milyon 591 bin liraya ulaştığını açıkladı.

"Erzurum'da yüzde 50 artış"

Ekonomiye katkıda bölgede önemli bir yere sahip olan Erzurum'da meslek liselerinden döner sermaye kapsamında 2020 yılında toplam 5 milyon 501 bin TL ciro elde edilmişti. Bu rakam 2021 yılının ilk 9 ayında 4 milyon 901 bin TL oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yapılacak ödemelerle yılsonu itibariyle rakamın yaklaşık 7, 5 milyon TL'ye ulaşacağını söyledi.

Aralarında Erzurum'un da bulunduğu meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Liselerin ekonomiye katkısı ülke genelinde 9 ayda 418 milyon lira oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, adeta fabrika gibi çalışan meslek liselerinin ekonomiye katkısını içeren bir çalışma yaptı. Bakanlık, yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artarak, 418 milyon 591 bin liraya ulaştığını açıkladı. Mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını belirtti.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Salgın sürecinde uzun süre yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı" ifadelerini kullandı. Erzurum'da yüzde 50 artış Erzurum'da bulunan meslek liselerinde başta mobilya ürünleri olmak üzere maske ve dezenfektan üretimleri devam ediyor. Ekonomiye katkıda bölgede önemli bir yere sahip olan kentte, meslek liselerinden döner sermaye kapsamında 2020 yılında toplam 5 milyon 501 bin TL ciro elde edilmişti. Bu rakam 2021 yılının ilk 9 ayında 4 milyon 901 bin TL oldu. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yapılacak ödemelerle yılsonu itibariyle rakamın yaklaşık 7, 5 milyon TL'ye ulaşacağını söyledi. Erzurum'da meslek liselerinden elde edilen cironun, 2020 yılına göre yüzde 50 artacağı öngörülüyor.

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