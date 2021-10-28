Meslek liselerinin atölyeleri SERKA desteğiyle modernize edilecek

ARDAHAN (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uyguladığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bir şekilde uygulanan "Eğitim Meslek Kazandıracak" projesi Ardahan'da uygulanacak. Projeyle Ardahan'da dezavantajlı durumda bulunan gençlerin mesleki bilgi ve becerileri geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacak. SOGEP 2021 yılı programı kapsamında Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ajansa sunulan ve destek almaya hak kazanan "Eğitim Meslek Kazandıracak" adlı projenin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut tarafından imzalandı. Projenin hayata geçirilmesiyle Ardahan Merkez'de bulunan Kazım Karabekir ve Şehit Türkmen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Ardahan Mesleki Eğitim Merkezi ile Göle ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyeleri modernize edilerek ekipman eksikleri giderilecek ve bu okulların mobilya, metal ve moda tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik mesleki eğitimler verilecek. Gençlerin meslek kazanmaları ve üretime katılarak istihdam edilmelerini hedefleyen proje kapsamında 3 adet atölye modernize edilerek hizmete sunulacak. Proje ile 20 gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Serhat Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği proje, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek.

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