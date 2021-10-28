MESKİ, Tesis ve Çalışmalarıyla Örnek Alınmaya Devam Ediyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne, Bolivya Çokuluslu Devleti'nden 15 kişilik heyet tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bolivya heyeti ziyaretten memnun ayrıldı

Bolivya Çevre Bakanı Yardımcısı, bakanlık yetkilileri ile su idaresi yetkililerinin de içerisinde yer aldığı 15 kişilik heyet; MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren 23 atıksu arıtma tesisinin en büyüğü olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde teknik incelemeler yaptı. Heyete, tesiste yapılan çalışmalar, arıtma tesisi proses süreci ile arıtılan atıksuyun yeniden kullanımı hakkında bilgiler verildi.

MESKİ yetkilileri tarafından yapılan detaylı sunumlar ve saha ziyaretlerinden son derece memnun ayrılan heyet, teknik destek almak için MESKİ Genel Müdürlüğü ile iletişimi kesmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28. 10. 2021 09: 06: 56

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet