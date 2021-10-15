Mesire alanındaki yangın korkuttu - Haberler
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Mesire alanındaki yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mesire alanındaki yangın korkuttu

Aydın'da Aytepe Mesire Alanı yakınında otluk bölgede çıkan yangın korkuttu.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Aytepe Mesire Alanı yakınında otluk bölgede çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Aytepe Mesire Alanı bölgesine yakın bir bölgedeki henü bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile alevlerin ağaçlık alana sıçraması engellendi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Mesire alanındaki yangın korkuttu

Mesire alanındaki yangın korkuttu

Mesire alanındaki yangın korkuttu

Mesire alanındaki yangın korkuttu

Mesire alanındaki yangın korkuttu

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