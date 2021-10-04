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Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde mezarlık içerisinde mescitten restorana çevrilen binanın mühürlenmesini köylüler kurban keserek kutladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde mezarlık içerisinde mescitten restorana çevrilen binanın mühürlenmesini köylüler kurban keserek kutladı.

Geçtiğimiz Nisan ayında iddiaya göre, Tokatlı köyünde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalması ve mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürülmesi köylüler ile muhtarı karşı karşıya getirmişti. Olayın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine Safranbolu Kaymakamlığı çalışmaları durdurma kararı alarak olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemelerin ardından 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesi gereğince mezarlık içerisindeki restoranın mühürlenmesine karar verildi. Alınan karardan mutluluk duyan köylüler kuran okutup kurban kesti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan köylülerden Mehmet Bal, "Burası yeniden mescit olarak kullanılacak. Bunlar burayı terk edecekler. Mezarlığın içinde mesire alanı olmaz. Aşağıda 200'e yakın mezar var. 100'ü sahipli. O mezarlar toprak altında, çıkarılmasını istiyoruz. 3 bin 500 kamyon hafriyat var burada. Bunların çıkarılması için elimizden geleni yapacağız. 5.5 aydır yorulduk. En sonunda hallettik kurbanımızı kestik" dedi.

Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti

Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti

Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti

Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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