Meşalelerle Gecemizi Aydınlattık Coşkumuzla Yüreklerimizi Isıttık

Valimiz Sayın Avni Çakır Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kışla parkından Cumhuriyet Meydanına kadar büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirilen Fener Alayına katıldı. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

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