Meşalelerle Gecemizi Aydınlattık Coşkumuzla Yüreklerimizi Isıttık

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Valimiz Sayın Avni Çakır Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kışla parkından Cumhuriyet Meydanına kadar büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirilen Fener Alayına katıldı.
Valimiz Sayın Avni Çakır Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kışla parkından Cumhuriyet Meydanına kadar büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirilen Fener Alayına katıldı. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN
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