Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "dış güçleri Tunus'un iç işlerine karışmaya davet ettiği" iddialarını reddederek, Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin "darbeye" destek anlamını taşıyacağı için iptali yönünde çalıştığını belirtti.

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarını değerlendirdi ve hakkında çıkan "Dış güçleri Tunus'un iç işlerine karışmaya davet etti" şeklindeki iddialara cevap verdi.

Said'in 25 Temmuz'da Anayasa'yı askıya almasının ardından bunu "darbe" olarak nitelendirdiği söyleyen Merzuki, "Fransız arkadaşlarıma da bu yöndeki fikirlerimi paylaştım. Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." dedi.

Fransa'yı veya başka bir ülkeyi Tunus'un iç işlerine karışmaya davet ettiği iddialarını reddeden Merzuki, "Hakkımda yapılan karalama politikasının farkındayım, bunun sebebi 25 Temmuz'da yaşananları darbe olarak nitelemem ve bu darbeye ilk saatlerinden itibaren karşı durmamdır. Zirvenin ülkemde yapılmasını tabii ki istiyorum, ama bu, gelecek yıllarda ve darbenin olmadığı demokratik bir Tunus'ta olmalı." ifadelerini kullandı.

Darbeye karşı çıktığı için hedef alındığına dikkati çeken Merzuki, "Dış güçleri Tunus'un içişlerine karışmaya davet ettiğimi iddia ediyorlar fakat ben tam tersi açıklamalarda bulundum. Benim söylediğim şu: Darbeye destek vermeyin ve bizim içişlerimize karışmayın, bırakın Tunuslular kendileri bunu halletsin." diye konuştu.

Tunus Diplomatlar Sendikasından 9 Ekim'de yapılan açıklamada, Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai önlemler almaya davet ettiği" iddia edilmişti.

Frankofoni Üniversite Ajansı Dekanı Selim Halbus, dün yaptığı açıklamada, Tunus'un Cerbe kentinde 20-21 Kasım 2021'de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin bir yıl ertelendiğini duyurmuştu.