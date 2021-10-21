Merzifon Müftülüğünün ekim ayı toplantısı yapıldı

Merzifon Müftülüğü tarafından ekim ayı personel toplantısı yapıldı.

İlçe Müftülüğü Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu Salonu'ndaki toplantıda konuşan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, din görevlilerinin görev yaptıkları yerlerde toplumun önderleri olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde din görevlilerinin çok önemli çalışmalar yaptığını aktaran Güldoğan, "Yapmış olduğunuz görev itibarıyla çok büyük bir sorumluluğu üstlendiniz. Cami görevlileri görev mahallerinde gerçekleştirmiş oldukları cami içi din hizmetleriyle beraber cami dışı hizmetlerde de aktif rol almalı. Görev bölgelerindeki her türlü sorundan haber dar olmalarını ve çözüm için ilgili mercilerle temasa geçmelerini istiyoruz. Pandemi döneminde din görevlilerimiz önemli çalışmalar ortaya koydu. Her birinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Toplantıda, yapılması gereken çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, toplantının ardından Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş sınıfında incelemelerde bulunarak, İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.