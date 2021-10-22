Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan göreve başladı

CEYHAN, ADANA (AA) - Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Ceyhan, görevine başladı.

Ceyhan, AA muhabirine, vatandaşların huzur ve güveni için 24 saat aralıksız görev yapacaklarını söyledi.

Polis vatandaş iş birliğiyle en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Ceyhan, "Merzifon, Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri. İnsanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışacağız. Daha önceki görev yerlerimden edindiğim tecrübelerim ışığında çalışma arkadaşlarımla Merzifon'a en iyi şekilde hizmet vereceğiz." dedi.

İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla devam ettireceklerini anlatan Ceyhan, İlçe Emniyet Müdürlüğünün kapılarının her zaman vatandaşlara açık olacağını kaydetti.