Merzifon'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Merzifon Temsilciliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Bahçelievler Kültür Sarayı'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, burada yaptığı konuşmada, diyanet ve vakıf çalışanlarının mali, sosyal, özlük haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla çıktıkları yolculukta her geçen gün güçlenerek büyüdüklerini söyledi.

Din görevlilerinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını aktaran Güldemir, "İnançlarımızın, davamızın ve camiamızın sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz, hiç ara vermeden, aynı hızla devam edecek. İdeallerimiz doğrultusunda, inandığımız doğruları dile getirmeye, din görevlilerinin ve çalışanlarımızın geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Merzifon'da din görevlileriyle bir arada gelmekten onur ve gurur duyduğunu dile getiren Güldemir, "Din görevlileri hayatın her alanında, doğumdan ölüme toplumla, insanlarımızla iç içe bir meslek icra ediyor. Biz bu görevin sorumluluğunun farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Sendika olarak din görevlilerine ve vakıf çalışanlarına hizmet etmenin onurunu yaşıyor daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle güzel bir programı düzenleyen Diyanet-Sen Merzifon Temsilciliğine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen Merzifon Temsilcisi Hüseyin Kayıkcı ise, camilerin anlam ve değerinin daha da artırılmasında din görevlilerinin katkılarının tartışılamayacağını belirterek, "İslam'ın inşası din görevlilerinden bağımsız olamayacağı gibi din görevlilerinin anlam kattığı camiler onlar olmadan mahcup ve dilsiz kalacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, Memur-Sen ve Sağlık-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, Diyanet-Sen Amasya Şube Başkanı Mehmet Topal, din görevlileri ve davetliler katıldı.