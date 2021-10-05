Merzifon'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi - Haberler
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Merzifon'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi.

Karatepe köyü mevkisinde kontrol noktası oluşturan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisleri denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu.

Araçların belgelerini, okul taşıt levhası, dur lambasını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri, maske ve yeni tip koronavirüs kurallarına göre oturma düzeni ile dezenfektan denetimi yaptı.

Denetimde araçlarında eksikler bulunan sürücüler uyarıldı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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