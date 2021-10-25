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Merzifon'da huzurevinde yaygın tatbikatı yapıldı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da huzurevinde yaygın tatbikatı yapıldı

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından huzurevinde yangın ve acil tahliye tatbikatı yapıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından huzurevinde yangın ve acil tahliye tatbikatı yapıldı. Merzifon Huzurevi Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikatta itfaiye ekipleri, çalışanlar ve huzurevinde kalan yaşlıları uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İtfaiye Amiri Hüseyin Dilbil, amaçlarının olası bir yangında ekipman kullanımı ve yapılacak ilk yardım konularında huzurevi sakinlerini bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Huzurevi Müdürü Sedat Altınok ise küçük felaketlerin önlenmesi için verilen yangın söndürme eğitiminin personel ve huzurevinde kalan yaşlar için faydalı olacağını kaydetti.

Huzurevi sakinlerinin merakla izlediği tatbikatta yakılan ateş yangın tüpüyle söndürüldü.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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