Mersinli Kadınlar İlmek İlmek Makrome Yapmayı Öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen 'Makrome Eğitimi Atölyesi' tüm hızıyla devam ediyor. Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de Atölye'yi ziyaret ederek, kadınlarla birlikte makrome yaptı. Haftanın bir günü atölyede buluşarak makrome yapan kadınlar, hem bir arada olmanın hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor

'Makrome Eğitimi Atölyesi' ile Mersinli kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden desteklenmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi, kadınların ev ortamından çıkarılarak sosyal iletişim kurmalarının sağlanması ve gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy tarafından kadınlara; temel düğüm atma teknikleri ile hediyelik ürün yapımı eğitimi veriliyor. Kadınlar bu eğitimle anahtarlık, çanta, sarkaç gibi hediyelik ürünlerin yapımını öğreniyor. Kadınlar, önümüzdeki haftalarda da doğa dostu nostaljik file çanta yapımı gerçekleştirecek.

Meral Seçer, kadınlarla birlikte makrome yaptı

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de 'Makrome Eğitimi Atölyesi'nde eğitim alan ve makrome yapan kadınlar ile bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Meral Seçer, kadınlarla birlikte makromeden telefon çantası yaptı. Ortaya çıkarılan el emeği ürünleri de inceleyen Meral Seçer, kadınlarla birlikte MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli Nefise Canaran tarafından yapılan 'Su Tasarrufu' konulu bilgilendirmeyi dinledi. Meral Seçer, Makrome Eğitimi Atölyesi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi'ndeki Geri Dönüşüm Atölyesi'nde eğitim alan minikleri ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

Eğitmen Bademsoy: "Kadınlarımızla birlikte hem eğleniyoruz hem üretiyoruz"

Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy, pandemide evde kaldıkları süre boyunca makrome konusunda kızıyla birlikte bir hayli yol aldıklarını ifade ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitmen talebini seve seve kabul ettiğini söyledi. Bademsoy, makromenin terapi gibi geldiğini söyleyerek, "Bir sürü sorunla mücadele ettiğimiz için bunu yaparken kendimizi terapi içerisinde buluyoruz. Bu toplulukta da kadınlarımızla birlikte hem eğleniyoruz hem üretiyoruz. Belki bunlar ileride onlar için bir geçim kaynağı bile olabilir. Ondan öte ruhsal olarak belki iyileşmelerini sağlayacak. Açık alanda, pandemi koşullarında kadınlarımızla beraber üretmeye başladık. Bu hafta üçüncü atölyemizi gerçekleştiriyoruz ve küçük çanta çalışmamız var. Herkes buraya zevkle, şevkle geliyor. Onların bu ilgisi bizi çok memnun ediyor. Umarım hepsine iyi geliriz" dedi.

Babaoğlan: "İşlerimi geliştirmek için bu kursa katılmak istedim"

Emekli bankacı Sema Babaoğlan, 3 haftadır atölyeye katıldığını ve çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Evde boş oturmaktansa, ülkeme biraz faydam olur, bütçe olarak da aileme katkım olur diye böyle etkinliklere katılıyorum. Farklı insanlarla tanışıyoruz, farklı çevre ediniyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan tanıdığı için. Emekli olduktan sonra kendi çapımda takı yapmaya başladım. Sanat Çarşısı'nda dükkan kiraladım, takılarımı orada satıyorum. İşlerimi geliştirmek için de bu kursa katılmak istedim ki daha çok püf noktalarını öğreneyim, kendimi geliştirmiş olayım. Dükkanımda bunlardan yapıp satmayı istiyorum" diye konuştu.

"Biz ev hanımları için güzel bir aktivite"

Şükran Aslan, kursun güzel ve eğlenceli geçtiğinden söz ederek, atölyeyi sosyal medyadan duyduğunu ve arkadaşı ile birlikte geldiklerini anlattı. Başkan Seçer'e kendilerine böyle bir imkan tanıdığı için teşekkürlerini ileten Aslan, "Hiç makrome yapmadım daha önce. İlk defa yapıyorum. Makromenin ilmini öğrendim artık, yapmayı düşünüyorum. Biz ev hanımları için güzel bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Ayşe Şıker ise makromeyi keyif alarak yaptıklarını belirterek, "Haftanın tüm günü desinler geliriz buraya. Deşarj oluyoruz her şeyden önce. Ben 2 haftadır geliyorum. Duvar süsü yaptım. Bugün de telefon çantası yapıyoruz. Hayatımızda bundan daha keyifli hiçbir şey olamaz, ben size öyle söyleyeyim. El işini çok seviyorum. Evde de boş durmuyoruz. Ama bilmediğim tek makrome vardı, onu da geldim burada öğrendim" dedi.

Yayın Tarihi: 27. 10. 2021 08: 58: 25

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