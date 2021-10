AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersinli balıkçıların Carettalarla dostluğu

MERSİN - Mersin'de Akdeniz'in simgesi Caretta Carettaları balıkçılar, ağlarından arta kalan balıklarla besleyerek hem günün yorgunluğunu atıyor, hem de dostluklarını gösteriyor.

Erdemli Balıkçı Barınağı'nı, Akdenizin simgesi Caretta Carettalar (deniz kaplumbağası) mesken tutu. Sabahın erken saatlerinde tekneleriyle denize açılan ve avlanıp barınağa dönen balıkçılar, balıklarını ağlardan çıkartarak günlük kazançlarını sağlıyor. Balıkçılar, ağlarını temizlediği sırada ise barınağı mesken tutan küçüklü büyüklü çok sayıdaki deniz kaplumbağası ise teknelerin çevresinde dolaşmaya başlıyor. Balıkçılar da kaplumbağaları ağlardan çıkardıkları taze ıskarta denilen balıklarla besliyor. Bu sırada karnını doyurmak isteyen kaplumbağaların biri geliyor, biri gidiyor bazen ise 3-4 tanesi birden gelmesi dikkat çekiyor.

"Biz onlarla çok iyi dostuz"

Barınaklarının çok sayıda deniz kaplumbağasına ev sahipliği yaptığına değinen Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın,"Caretta Caretta denizlerin olmazsa olmazlarından, bizim misafirlerimiz. Biz onlarla çok iyi dostuz. Her gün onları besliyoruz. Erdemli Balıkçı Barınağının içinin temiz olması dolayısıyla, çok miktarda Caretta Caretta var. Arkadaşlar her gün temizledikleri balıkları Caretta Carettalara atarak besliyor. Tabi ki denizlere sahip çıkmamız gerekiyor. Hele ki poşet, pet şişe gibi şeyleri kesinlikle denize atmamamız gerekiyor. Bu Caretta Carettalara da zarar veriyor. Yuttuğu zaman boğulmalarına sebep oluyor. Ne olursa olsun denizleri temiz tutmamız gerekiyor" dedi.

Çocukların ve herkesin geleceği için denizlere hep beraber el ele vererek sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Sakın," Ben özellikle vatandaşlara arkadaşlara, dostlara diyorum ki, lütfen denizlere bir şey atmayalım. Çöplerimizi, poşetlerimizi ne olursunuz denizlere atmayalım. Çevreyi koruyalım. Doğayı koruyalım" ifadelerini kullandı.

"Her sabah geliyorlar"

Kaplumbağaları elleriyle besleyen barınak balıkçılarından Mustafa Çetintaş ise"Caretta carettalar her sabah buraya geliyor. Bizimle beraber ağı temizlerken attığımız balıklarla karınlarını doyuruyorlar. Küçük ıskarta balıkları parçalayıp atıyoruz. Parçalayıp atınca daha rahat yiyorlar. Isırarak yedikleri için balık bütün olunca baya bir rezil oluyorlar. Parçalayıp attığın zaman daha rahat yiyorlar. Her sabah geliyorlar bizimle beraber ağ bitene kadar karınlarını doyurup gidiyorlar. Biz onları görünce rahatlıyoruz, ferahlıyoruz. Böyle bir güzellik her yerde yaşanmaz. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğu için bizim daha hoşumuza gidiyor bunları beslemek. Bunlar burayı mesken tuttu bir yere gitmiyorlar. Burada rahat rahat besleniyorlar, hiç bir şekilde zarar görmüyorlar" diye konuştu.