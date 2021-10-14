Mersin ve Diyarbakır'da alıkoyma ve yağma iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Mersin ve Diyarbakır'da, alıkoyma ve yağma yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birden fazla kişiyle yağma olayına karışan zanlılara yönelik teknik takip başlatıldı.

Polis, şüphelilerin, Mersin'de zorla çiftlik evinde tuttuğu bir iş insanını, başka bir iş insanından 1,5 milyon lira aldıktan sonra serbest bıraktığını tespit etti.

Zanlıların başka yağma olaylarına da karıştığını belirleyen ekipler, teknik takibin ardından Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 401,35 gram esrar, uzun namlulu silah, 2'şer tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi ve bir mağdura ait 150 bin liralık çek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.